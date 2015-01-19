Украинцам предстоит как минимум год жить «с затянутыми поясами» – министр финансов

Об этом заявила министр финансов Украины Наталья Яресько в интервью на канале «1+1».

«Один год точно. Но если мы остановим спад в этом году, если мы в этом преуспеем, то уже в 2016 году можно ожидать начала роста. Это то, к чему я стремлюсь», - сказала Яресько, отвечая на вопрос, сколько времени украинцам нужно жить «с затянутыми поясами» до первых позитивных перемен в экономике страны.

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Напомним, правительство в рамках госбюджета на 2015 год запланировало ряд шагов для снижения расходов, включая сокращение численности работников бюджетной сферы, ограничение заработной платы чиновников и упразднение ряда льгот.

Как сообщал УНИАН, госбюджет Украины на 2015 год рассчитан, исходя из прогноза падения экономики в 4,3% при инфляции 13%. Доходы бюджета установлены в размере 475,240 млрд грн, расходы - 527,194 млрд грн, предельный объем дефицита - 63,670 млрд грн, или 3,7% ВВП, госдолг - 1,176 трлн грн, или 68% ВВП.

До 15 февраля ожидается пересмотр госбюджета и заложенных в его основу налоговой и бюджетной реформ после обсуждения документа с миссией ключевого кредитора Украины – Международного валютного фонда, которая работает в Киеве с 8 по 29 января.