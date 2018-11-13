В МВФ назвали будущие драйверы украинской экономики

В Фонде отметили, что ключевыми драйверами украинской экономики должны стать соблюдение фискальной политики, снижение номинальных процентных ставок и улучшение бизнес-климата.

Ключевыми факторами ускорения украинского экономического развития должны стать соблюдение фискальной политики, снижение номинальных процентных ставок и улучшение бизнес-климата.

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Об этом во время презентации экономического обзора перспектив европейской экономики и взгляда на макроэкономические тенденции украинской экономики заявил постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман.

"Первое, Украина должна придерживаться фискальной политики. Также для роста украинской экономики следует снизить номинальные процентные ставки», - сказал Люнгман. По его словам, высокие номинальные процентные ставки напрямую связаны с инфляцией, так как они сдерживают внутреннего инвестора, которому тяжело занимать в банках деньги под такой процент.

Вместе с тем, по словам представителя МВФ, чтобы снизить ставки, надо побороть инфляцию.

"Нацбанк делает правильные шаги в этом направлении", - отметил он.

Люнгман назвал еще один важный момент для ускорения темпов роста - улучшение бизнес-климата в стране, ведь инвесторы, которые присматриваются к Украине с долгосрочной перспективой инвестирования, хотят быть уверенными в честном и справедливом отношении. Он также подчеркнул, что в Украине и в дальнейшем должны реализовываться реформы судебной системы и борьба с коррупцией.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд согласовал с украинскими властями новую 14-месячную программу stand-by объемом 3,9 миллиарда долларов, которая подлежит утверждению Советом директоров Фонда. Рассмотрение этого вопроса ожидается после одобрения украинским парламентом государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ и повышения тарифов на газ и отопление для домохозяйств.

По оценкам экспертов, благодаря новой программе с МВФ Украина может привлечь до 8 миллиардов долларов финансирования от международных партнеров.

Ранее первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив заявил, что Украина может обеспечить рост валового внутреннего продукта (ВВП) на уровне 5-7%, для чего нужно продолжить структурные реформы, поддерживать малый и средний бизнес, бороться с коррупцией, привлекать инвестиции, провести модернизацию производства, а также увеличивать объемы экспорта.