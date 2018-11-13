Коррупция тормозит рост экономики в Украине на 2% в год - МВФ

Украине нужно побороть коррупцию, чтобы рост экономики составил 5%.

Коррупция в Украине тормозит рост валового внутреннего продукта (ВВП) на около 2% в год.

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Об этом во время презентации экономического обзора перспектив европейской экономики и взгляда на макроэкономические тенденции украинской экономики заявил постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман.

"По нашей оценке, коррупция в Украине тормозит рост ВВП на около 2% в год. Украине нужно побороть коррупцию, чтобы рост экономики был не 3%, а 5%", - сказал Люнгман.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2018 году на 3,4% при инфляции 8,9%, правительство - на 3,2% при инфляции 9,9%.

Международный валютный фонд ожидает роста экономики Украины в текущем году на 3,2% при инфляции 11%, Всемирный банк - 3,3% при инфляции 10%.