Отток гривневых депозитов из украинских банков достиг почти 14%, валютных - приближается к 40%

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно статистике НБУ по денежно-кредитному рынку с 2001 года, отток депозитов из банков по итогам 2014 года стал наибольшим за этот период, после 8,3%, или 27 млрд грн оттока в кризисном 2009 году.

В декабре объем депозитов в национальной валюте по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0,6% за счет роста остатков на счетах юридических лиц на 5,1% (с начала года объем депозитов вырос на 0,2%) - до 169,1 млрд грн, в то время как остатки на депозитах физлиц за этот период сократились на 2,9% (с начала года - на 23,0%) - до 195,3 млрд грн.

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Объем валютных депозитов в декабре снизился на 10,7%, в том числе снизились депозиты юридических лиц на 24,7% (с начала года - на 27,9%) - до 5,6 млрд долл. США, депозиты физических лиц - на 3,4% (с начала года - на 40,3%) - до 13,7 млрд долл. США.

В декабре остатки по кредитам в национальной валюте выросли на 1,1% (с начала года – снизились на 8,6%) - до 545,5 млрд грн, за счет роста остатков по кредитам юридическим лицам на 1,8% (с начала года – снижение на 7,7%) - до 438,3 млрд грн. Остатки по кредитам физлицам в декабре снизились на 1,8% (с начала года - на 12,0%) - до 107,2 млрд грн.

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Остатки по валютным кредитам в декабре снизились на 3,0% (с начала года - на 22,1%) - до 30,0 млрд долл. США (в долларовом эквиваленте), в том числе юридических лиц - на 3,0% (с начала года - на 21,5%) - до 23,7 млрд долл. США, физических лиц - на 3,2% (с начала года - на 24,2%) - до 6,3 млрд долл. США.

В декабре по сравнению с ноябрем несколько снизились ставки в национальной валюте: по предоставленным кредитам - до 16,59% с 16,65%, по привлеченным депозитам - до 10,03% с 10,45%. Одновременно выросли ставки в иностранной валюте: по предоставленным кредитам - до 8,38% с 7,94%, по привлеченным депозитам - до 6,97% с 6,92%.

Как сообщал УНИАН, общий объем депозитов в украинских банках в январе-ноябре 2014 года по сравнению с началом года снизился на 14,1% в национальной валюте - до 362,9 млрд грн, и на 29,6% в иностранной валюте - до 21,7 млрд долл.

Главы НБУ Валерия Гонтарева на итоговой пресс-конференции сообщила, что в 2014 году отток депозитов в банковской системе достиг 126 млрд грн, из которых 54 млрд в гривне и 9 млрд в валюте, что составляет порядка 29% депозитов физических лиц. По ее словам, львиная доля оттока приходится на начало года.

В 2013 году объем банковских депозитов вырос на 17,3% – до 666,1 млрд грн, в том числе гривневые депозиты выросли на 31,6%, валютные – снизились на 1,2%.