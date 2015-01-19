Эксперт-прогноз курса валют на текущей неделе

Курс продажи безналичного доллара США продолжает достигать новых высот, констатитруют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Читайте такжеКабмин рассчитывает удержать в этом году курс 17 гривень за долларНа фоне приближающегося решения ЕЦБ о начале полномасштабной программы экономического стимулирования доллар во всем мире с большой вероятностью продолжит дорожать, в том числе и по отношению к гривне, прогнозируют аналитики. Решение по кредиту МВФ, скорее всего, появится лишь к концу января, поэтому текущая неделя может оказаться непростой для гривни.

По прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, курс продажи безналичного доллара в отдельные дни может достигать 23 грн. В то же время, средний курс продажи наличного доллара будет оставаться в пределах 16,50-16,60 грн. Однако сейчас большинство участников рынка ориентируются на курс межбанковского рынка.

На текущей неделе евро может показать дальнейшее снижение на международном рынке. Ожидается, что 22 января Управляющий Совет ЕЦБ примет решение о вливании в финансовую систему еврозоны 0,55 млрд евро. На этом фоне евровалюта может подешеветь до уровня 1,1300–1,1400. Средний курс продажи наличного евро в Украине в этом случае, при стабильном курсе доллара США, снизится до 15,91–16,05 грн, безналичного – до 24,53–24,74 грн.

Читайте такжеКурс евро к доллару держится вблизи 11-летнего минимума накануне заседания ЕЦБНа текущей неделе динамику безналичного рубля будет во многом определять курс безналичного доллара в Украине. Возможность дальнейшего роста доллара может привести к удорожанию рубля до 0,35–0,36 грн. Курс продажи наличного рубля в виду административных мер будет оставаться на уровне 0,255 грн.