НБУ согласовал выход на украинский рынок новой платежной системы

Карты UnionPay эмитируются в более чем 40 странах.

Национальный банк согласовал условия и порядок деятельности в Украине крупнейшей в мире по количеству эмитированных платежных карт международной платежной системы UnionPay International.

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Как сообщается на сайте НБУ, на первом этапе система будет предоставлять в Украине услуги эквайринга, выдачи наличных и оплаты товаров и услуг по платежным картам UnionPay, а в дальнейшем предполагается эмиссия платежных карт UnionPay банками Украины.

По оценкам НБУ, приход новой платежной системы даст новый толчок для повышения качества финансовых услуг и развития рынка платежных систем в Украине. Кроме того, выход ведущего мирового игрока подтвердит привлекательность и перспективность Украины для инвесторов.

В НБУ напомнили, что международная платежная система UnionPay International стала четвертой в Украине международной карточной платежной системой, платежной организацией которой является нерезидент.

Справка УНИАН. UnionPay International предоставляет возможность использовать карты для оплаты товаров и услуг, а также снятия наличности в партнерстве с более чем 400 финансовыми институтами по всему миру. Карты UnionPay эмитируются в более чем 40 странах. Украина станет 170-й страной, в которой будет развиваться сервис обслуживания карт UnionPay.