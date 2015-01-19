Объем наличных денег в обращении в прошлом году вырос почти на 20%

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно данным НБУ, в декабре объем наличности вырос на 0,1%.

Денежная масса в 2014 году выросла на 44,851 млрд грн, или на 4,9%, - до 953,846 млрд грн, в то время как в декабре – снизилась на 1,8%. Монетарная база в прошлом году выросла на 8,5%, или на 26,055 млрд грн, – до 333,194 млрд грн, в декабре рост составил 1,5%.

Читайте такжеУкраинцы за год купили валюты на $2,4 миллиарда больше, чем продали

Как сообщал УНИАН, денежная масса в Украине в январе-ноябре 2014 года выросла на 6,9% - до 971,8 млрд грн, монетарная база – также на 6,9%, до 328,4 млрд грн. Объем наличности вне банков за этот период вырос на 18,8% – до 282,4 млрд грн.

В 2013 году монетарная база выросла на 51,918 млрд грн, или на 20,3%, - до 307,201 млрд грн, денежная масса – на 17,2%, или на 133,149 млрд грн, до 906,3 млрд грн, объем наличности вне банков – на 16,8%, или на 34,243 млрд грн, до 237,488 млрд грн.

Глава НБУ Валерия Гонтарева в ходе выступления в Верховной Раде 16 января заявила, что монетарная политика регулятора на 2015 год будет очень взвешенной, в том числе прирост монетарной базы запланирован на 27%, или на 91 млрд грн, и НБУ готов оказать поддержку правительству, Фонду гарантирования вкладов и банковской системе только в этих пределах