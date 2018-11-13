Завтра в Украине подешевеет доллар

Официальный курс НБУ на 14 ноября: 100 USD – 2791,8162 гривни; 100 EUR – 3143,8642 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 14 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2791,8162 (13 ноября – 2790,3737)

100 EUR – 3143,8642 (13 ноября – 3143,3560)

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Как сообщает УНИАН, сегодня, 13 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,87/27,89 гривни/доллар.

Текущие котировки на 5 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,40/31,42 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 гривни/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 27,9203 гривни/доллар.