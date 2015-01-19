Польша предоставит Украине 10-летнюю программу кредитования на €100 млн

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Евой Копач.

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По словам главы украинского правительства, речь идет о предоставлении кредитов непосредственно субъектам хозяйствования – в частности, малому и среднему бизнесу.

«Поддержка Польши – это не только политическая поддержка, но и финансовое сотрудничество. Мы приветствует то, что правительство Польши, озвучило программу кредитования до 100 млн евро на срок более 10 лет, - сказал Яценюк. – Это конкретная поддержка для малого и среднего бизнеса. Это конкретная помощь экономике Украины. Наша двухсторонняя комиссия торгово-экономического сотрудничества будет отрабатывать конкретные проекты, на которые пойдут средства».

Также, по словам Яценюка, Украина будет использовать кредитную программу на реализацию, в том числе, энергетических проектов.

Как сообщал УНИАН, в начале января президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕК выделит Украине дополнительную финансовую поддержку в размере 1,8 млрд евро. Также Соединенные Штаты Америки при условии достижения украинской властью прогресса в реализации реформ и в случае такой необходимости могут предоставить правительству Украины 2 млрд долларов в 2015 году.

Кроме того, Украина реализует программу сотрудничества с ключевым кредитором – Международным валютным фондом, подписанную в апреле 2014 года объемом 17 млрд долл. В 2014 году Украина получила по линии МВФ 4,6 млрд долл.

Ранее УНИАН также сообщал, что Украина и Польша создадут общую таможню.