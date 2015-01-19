Гривня на межбанке снизилась до 16,49 за доллар

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что рынок не активен.

По словам собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро закрылись на уровне 18,91/19,14 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2510/0,2550 грн/рубль.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 15,8962 грн/долл., к этому часу было заключено 72 соглашения, объем торгов составил 47,09 млн долл.

Ранее УНИАН сообщал, что Нацбанк опустил официальный курс гривни до нового исторического минимума.