Гривня на межбанке снизилась до 16,49 за доллар
19:26, 19 января 2015Финансы
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В понедельник, 19 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов понизились до 16,29/16,49 грн/долл. против 16,10/16,30 грн/долл. на открытии торгов.
Гривня закрыла межбанк на отметке 16,49 за доллар / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что рынок не активен.
По словам собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро закрылись на уровне 18,91/19,14 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2510/0,2550 грн/рубль.
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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 15,8962 грн/долл., к этому часу было заключено 72 соглашения, объем торгов составил 47,09 млн долл.
Ранее УНИАН сообщал, что Нацбанк опустил официальный курс гривни до нового исторического минимума.
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