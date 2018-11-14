Индексация пенсий в Украине: журналисты подсчитали, на сколько вырастут выплаты с марта (видео)

На всех пенсионеров, а их почти 10 миллионов, запланировали выделить 139 миллионов гривень.

Украинским пенсионерам обещают увеличение выплат. Кому-то добавят 250, а кому - то и под 1000 гривень.

Чиновники пообещали проиндексировать выплаты в марте следующего года. На всех пенсионеров, а их почти 10 миллионов, запланировали выделить 139 миллионов гривень, говорится в сюжете ТСН.

"В законе предусмотрена она ежегодно, и именно с 19-го года она начинает действовать. Да, это первая, но теперь будет ежегодная индексация", - пояснил заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир.

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Чтобы понять, на сколько увеличится пенсия, необходимо добавить такие показатели: процент, на который выросла официальная средняя заработная плата за год, и индекс инфляции, и все это разделить на два. По прогнозам, на конец года средняя зарплата вырастет на четверть, а инфляция будет в пределах 9%. Вместе это 34, делим на два – получаем 17. Итак, на 17% вырастет пенсия. Но эти цифры – прогнозные, точные данные будут известны лишь в начале следующего года.

Индексацию в таком виде запускают впервые. Ранее пенсии увеличивали, когда рос прожиточный минимум – за год набегало чуть больше 100 гривень. Но такая система была несовершенной. "Если мы возьмем врача, у которого 40 лет стажа, при одинаковых условиях, скажем, одинаковая специальность, и он вышел на пенсию 25 лет назад. И возьмем такого же врача, с таким же стажем, но он вышел на пенсию уже в новых условиях, например, год назад – то у них разница в пенсии могла быть в 300, 400 и более гривень", - говорит эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Марианна Онуфрик.

От старой системы увеличения пенсий чиновники отказываться пока не собираются, то есть будут работать оба механизма. Поэтому у пенсионеров, хоть и понемногу, но несколько раз в год будет расти пенсия.