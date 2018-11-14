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НБУ согласовал план прекращения деятельности "Вернум Банка"

11:41, 14 ноября 2018
Финансы
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План прекращения деятельности "Вернум Банка" будет реализован 20 апреля 2019 года / фото УНИАН

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Как сообщается на сайте регулятора, соответствующее решение акционеры финучреждения приняли 31 октября, а решение НБУ об утверждении плана было принято 9 ноября.

Ориентировочная дата реализации плана прекращения банковской деятельности указанным банком установлена на 20 апреля 2019 года.

По информации на сайте финучреждения, возврат средств и закрытие счетов будет проводиться в главном офисе "Вернум Банка" на проспекте Гагарина в Киеве, а в случае отсутствия вкладчика банк перечислит сумму вклада и начисленные проценты на депозит нотариуса Киевского городского нотариального округа.

Согласно данным НБУ, "Вернум Банк" стал седьмым банком, принявшим решение отказаться от банковской лицензии, после банков "ДиВи банк", "Финансовый партнер", "Апекс-Банк", "Промышленно-финансовый банк", "Кредит Оптима Банк", "БМ Банк".

Справка УНИАН. Согласно действующему законодательству, уставный капитал банка в Украине не может быть ниже 500 миллинов гривень. Национальный банк установил для банков график докапитализации до этой отметки.

23 марта Верховная Рада приняла Закон "Об упрощении процедур капитализации и реорганизации банков", который в том числе позволяет банкам отказаться от банковской лицензии без ликвидации и продолжить деятельность в небанковском финансовом секторе.

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Теги: #ликвидация банка