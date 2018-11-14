Кабмин утвердил доработанный проект Госбюджета-2019

По информации Маркаровой, все приоритеты, которые ранее были заложены, полностью сохранены.

Кабинет министров утвердил поправки к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2019 год для его рассмотрения Верховной Радой во втором чтении.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Как отметила исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова, особых изменений в проекте, по сравнению с утвержденным Радой в первом чтении, нет.

"Все приоритеты, которые ранее были заложены, полностью сохранены", - сказала она.

По словам главы Минфина, доходная и расходная части госбюджета на следующий год скорректированы с учетом рекомендаций бюджетного комитета парламента. Также она сообщила, что в доходной части предусмотрены поступления от растаможки так называемых "евроблях" с учетом недавно принятого закона. Расходная часть скорректирована с учетом инициатив президента Украины Петра Порошенко по увеличению финансирования сферы образования.

Маркарова обратила особое внимание членов правительства, что одним из главнейших показателей скорректированного проекта Госбюджета-2019 является неизменный показатель дефицита госказны на уровне 2,3% ВВП. Это является гарантией того, что Украина сможет нормально пройти пиковые расчеты по внешним долгам, запланированным на следующий год.

При обсуждении проекта бюджета министр обороны Степан Полторак обратил внимание, что заложенных на оборону средств недостаточно для закупки новой техники и вооружения для нормального обеспечения сил ООС на Донбассе.

Премьер Владимир Гройсман предложил обратиться в Совет национальной безопасности и обороны относительного того, чтобы сделать перераспределение расходов внутри оборонного сектора, чтобы решить озвученную проблему.

Кроме того, глава правительства считает необходимым, чтобы Государственная аудиторская служба проверила эффективность использования государственных средств, выделенных на оборонный сектор.

Проект Госбюджета-2019 был утвержден единогласно с условием доработки его в двухдневный срок в соответствие с регламентными требованиями, после чего его направят на рассмотрение Верховной Рады.