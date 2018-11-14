Ликвидацию "Авант-банка" продлили еще на год
15:10, 14 ноября 2018Финансы
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В настоящее время Фонд продолжает ликвидацию свыше 90 банков в Украине.
Ликвидацию "Авант-банка" продлили до 25 февраля 2020 года / фото nu.org.ua
Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил ликвидацию "Авант-банка" на один год - до 25 февраля 2020 года включительно.
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Как сообщается на сайте фонда, на аналогичный период продлеваются полномочия ликвидатора банка Олега Кичука.
Справка УНИАН. В течение 2014-2017 годов 96 банков в Украине утратили платежеспособность. Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, переданных в управление Фонда гарантирования в этот период, составила почти 90 миллиардов гривень. В настоящее время Фонд гарантирования продолжает ликвидацию свыше 90 банков в Украине.
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