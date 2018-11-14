Счетная палата допускает риск невыполнения бюджета-2018

План поступлений в общий фонд госбюджета с начала года не выполнен на 94 миллиарда гривень.

Риски невыполнения государственного бюджета Украины на 2018 год растут, поскольку план поступлений в общий фонд госбюджета в январе-сентябре не выполнен на 94 миллиарда гривень.

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Об этом сообщается на сайте Счетной палаты со ссылкой на заявление главы ведомства Валерия Пацкана.

По его словам, невыполнение плана поступлений стало основной причиной невыполнения плана расходов общего фонда по итогам трех кварталов на 57,7 миллиарда гривень, или на 8,5%.

Отмечается, что в том числе план доходов общего фонда не выполнен на 17,2 миллиарда гривень, или на 2,8%, долги налогоплательщиков перед госбюджетом выросли до 82 миллиардов гривень, а остатки не возмещенного НДС – до 17,8 миллиарда гривень.

"Неполучение очередного транша Международного валютного фонда усложнило привлечение средств в общий фонд от других международных организаций и на международных рынках капитала. Из запланированных 90,3 миллиарда гривень получено от частного размещения краткосрочных облигаций внешнего государственного займа 19,4 миллиарда гривень", - сообщил глава Счетной палаты.

Также он отметил невыполнение плана поступлений от приватизации за январь-сентябрь на 10,6 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины за январь-сентябрь 2018 года выполнен с дефицитом на уровне 7,330 миллиарда гривень против 14,977 миллиарда гривень профицита за аналогичный период предыдущего года.

Госбюджет Украины на 2018 год устанавливает предельный объем дефицита на уровне 80,6 миллиарда гривень, или 2,4% ВВП.