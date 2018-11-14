Директор Группы East Europe Petroleum отрицает причастность Фукса к компании

На вопрос журналистов о том, является ли Павел Фукс собственником компании, директор группы EEP ответила отрицательно.

За компанией East Europe Petroleum, которой недавно удалось расширить специальные разрешения на добычу углеводородов на перспективных месторождениях в Полтавской области, стоят непубличные бизнесмены, но не Павел Фукс, которого СМИ считают аффилированным с компанией.

Об этом заявила директор группы EEP – Мария Мартыненко в интервью изданию LB.ua

На вопрос журналистов о том, является ли Павел Фукс собственником компании, директор группы EEP ответила отрицательно.

«У компании есть собственники-учредители, это НАК Надра Украины и Hartlog Limited, структура прозрачна. Учитывая правовые требования, Hartlog Limited проходил верификацию конечного собственника. Документы по верификации подтверждают, что Павел Фукс не является собственником компании» - сказала Мартыненко

На вопрос о том, кто все-таки сегодня владеет компанией, директор группы EEP ответила – «Я точно могу сказать, что это не те люди, которых вы перечислили (Павел Фукс, Эдуард Ставицкий – ред.). Документы подтверждают, что это не публичные персоны, вы можете это проверить в открытых реестрах» - сказала Мартыненко.

Личное знакомство с Фуксом директор группы EEP отрицать не стала. «Мы вели переговоры с разными инвесторами, в том числе с Павлом Фуксом, но не договорились» - сказала Мартыненко.

Кроме того, она отметила, что компания нуждается в дополнительном финансировании, следовательно, EEP все еще находится в поиске новых инвесторов.

Недавнее решение Полтавского Облсовета о выдаче спец. разрешений компании, Мартыненко объяснила не покровительством Павла Фукса, как сегодня считают СМИ, а прагматизмом органа местного самоуправления.

«Было бы странно, если бы депутаты проголосовали против интересов громады. Мы выполнили взятые на себя обязательства по договорам социального развития региона, и уплатили более 10 млн. грн. в бюджет Полтавской области. В результате, местное самоуправление, а по сути местная громада, получили дополнительные средства на социальные нужды» - говорит директор Группы EEP.