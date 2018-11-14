Завтра в Украине подешевеют доллары, но подорожают евро

Официальный курс НБУ на 15 ноября: 100 USD – 2783,9406 гривни; 100 EUR – 3144,7393 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 15 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2783,9406 (14 ноября – 2791,8162)

100 EUR – 3144,7393 (14 ноября – 3143,8642)

Читайте такжеНБУ согласовал выход на украинский рынок новой платежной системы

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,81/27,83 гривни/доллар.

Текущие котировки на 7 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,51/31,53 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 гривни/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 27,8440 гривни/доллар.