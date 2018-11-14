Рост экономики Украины замедлился до 2,8%

Рост ВВП к предыдущему кварталу составил 0,4%.

Рост реального валового внутреннего продукта Украины в третьем квартале 2018 года в годовом выражении – к третьему кварталу 2017 года – составил 2,8%, замедлившись с 3,8% в аналогичном измерении кварталом ранее.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины со ссылкой на оперативные оценки, рост к предыдущему кварталу с учетом сезонного фактора составил 0,4%.

Согласно приведенному графику, ВВП Украины в годовом выражении растет одиннадцатый квартал подряд, однако впервые замедлился после ускорения два квартала подряд.

Ранее Национальный банк обнародовал свои оценки, согласно которым рост ВВП Украины в третьем квартале 2018 года замедлился до 3,1% в годовом выражении.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба статистики улучшила оценку роста реального валового внутреннего продукта Украины во втором квартале 2018 года в годовом выражении до 3,8% с 3,6% согласно оперативным данным.

Национальный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2018 году на 3,4% при инфляции 10,1%, правительство - на 3,2% при инфляции 9,9%.

Международный валютный фонд ожидает роста экономики Украины в текущем году на 3,5% при инфляции 9%, Всемирный банк - 3,5% при инфляции 10%.