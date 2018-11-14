Дефицит внешнеторгового баланса Украины вырос в три раза

Импорт товаров и услуг в Украину вырос на 15%, экспорт – на 9,3%.

Внешнеторговый баланс Украины за девять месяцев 2018 года сведен с дефицитом в 3,45 миллиарда долларов, что в три раза больше дефицита за аналогичный период предыдущего года в размере 1,1 миллиарда долларов.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, импорт товаров и услуг в Украину вырос на 15% - до 45,155 миллиарда долларов, экспорт – на 9,3%, до 41,705 миллиарда долларов.

Баланс торговли товарами сведен с дефицитом 6,469 млрд долл., баланс торговли услугами – с профицитом 4,632 миллиарда долларов.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, внешнеторговый баланс Украины за 2017 год сведен с дефицитом в 2,625 миллиарда долларов против 541,6 миллиона долларов профицита за предыдущий год.

Национальный банк оценил дефицит внешней торговли товарами и услугами Украины в 2017 году в 6,848 миллиарда долларов, что на 25,2% больше дефицита за 2016 год.