Внешняя торговля Украины ушла в "минус" на $6,5 миллиарда

Экспорт товаров в страны Европейского Союза вырос на 10,3%.

Дефицит внешней торговли товарами в Украине за девять месяцев 2018 года составил 6,469 млрд долл., что на 61,4% больше дефицита за аналогичный период предыдущего года в размере 4,009 млрд долл.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, экспорт товаров из Украины вырос на 10,3% - до 34,551 млрд долл., импорт – на 16,1%, до 41,019 млрд долл.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,84 (за январь-сентябрь 2017 года – 0,89).

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Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 218 стран.

По информации Госстата, экспорт товаров в страны Европейского Союза вырос на 16% – до 14,612 млрд долл., импорт товаров из стран ЕС - на 13,1%, до 16,869 млрд долл.

Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию сократился на 7,5% – до 2,718 млрд долл., импорта товаров из РФ – вырос на 21%, до 5,815 млрд долл.

Справка УНИАН. По оценкам Государственной службы статистики Украины, внешнеторговый баланс Украины по итогам 2017 года сведен с дефицитом в 2,625 млрд долл. против 541,6 млн долл. профицита за предыдущий год.

Национальный банк Украины обнародовал свои оценки, согласно которым баланс внешней торговли товарами и услугами Украины в 2017 году сведен с дефицитом 6,848 млрд долл., что на 25,2% больше дефицита за 2016 год