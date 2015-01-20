МВФ ухудшил прогноз темпов роста всех ведущих мировых экономик, кроме США

Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз темпов экономического роста в мире до 3,5% в нынешнем и 3,7% в будущем годах, передает ТАСС.

Эти цифры заложены в обновленный доклад о состоянии и ближайших перспективах мировой экономики, презентация которого проводится во вторник в Пекине. Прогноз по каждому сектору снижен на 0,3%.

Читайте такжеСпад промпроизводства в Украине в прошлом году ускорился до 17,9%В сторону понижения пересмотрены прогнозы для всех ведущих мировых экономик, кроме США. Америке авторы обновленного документа сулят теперь в 2015 и 2016 годах рост на 3,6 и 3,3%, соответственно. Новые показатели для зоны евро в целом - 1,2 и 1,4% роста, для Германии - 1,3 и 1,5%, для Франции - 0,9 и 1,3%, для Италии - 0,4 и 0,8% У Великобритании ожидаемые темпы роста чуть выше - 2,7 и 2,4%, у Японии - 0,6 и 0,8%

Локомотивами мирового роста, наряду с США, остаются еще ряд стран. В Китае составители доклада ожидают в 2015 и 2016 годах роста на 6,8 и 6,3%, в Индии - на 6,3 и 6,5%, в ЮАР - на 2,1 и 2,5%, в Бразилии - на 0,3 и 1,5% Но при этом ожидания для КНР по сравнению с октябрьскими снижены на 0,3% за нынешний и 0,5% - за будущий годы. В самой России теперь вообще ожидается спад - на 3,0 и 1,0% ВВП.

В комментарии к статистическим выкладкам указывается, что темпы экономического роста в мире подстегиваются снижением цен на нефть, но это "более чем компенсируется негативными факторами, включая слабость инвестиционных потоков в условиях, когда во многих странах с развитыми и формирующимися рынками продолжается корректировка в направлении более низких ожиданий роста в среднесрочной перспективе". Снижение общемировых показателей авторы документа связывают, прежде всего, с "переоценкой перспектив в Китае, России, зоне евро и Японии, а также ослаблением активности у крупных экспортеров нефти".

Читайте такжеМВФ призывает увеличить международную помощь УкраинеМВФ также считает, что в нынешнем году средняя цена на нефть на мировых рынках составит $56,73 за баррель.

Кроме того, в Саудовской Аравии МВФ прогнозирует теперь в ближайшие два года рост экономики на 2,8 и 2,7%. Это на 1,6 и 1,7% меньше, чем ожидалось в октябре.

"Распределение рисков" для своего прогноза по глобальному росту фонд считает теперь "более сбалансированным". Поясняется, что ускорение от низких цен на углеводороды может оказаться и более существенным, чем сейчас предполагается.

Согласно документу, "геополитические риски будут, как ожидается, оставаться высокими, хотя связанные с ними риски перебоев на глобальном нефтяном рынке представляются теперь менее существенными из-за более чем достаточного чистого притока (углеводородов) от поставщиков".