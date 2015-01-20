МВФ ухудшил прогноз по ВВП России в 2015 году со слабого роста до падения на 3%

Российскую экономику в 2015 году ожидает падение на 3%.

Как сообщает РБК, об этом говорится в докладе МВФ. Полностью доклад сегодня презентуют в Пекине.

Падение связано с резким падением цен на нефть и усилением геополитической напряженности, отмечается в докладе. В 2016 году падение замедлится и составит 1%. «Страны-экспортеры нефти, для которых поступления от нефти составляют значительную часть налоговых поступлений, испытывают значительные потрясения экономики», – говорится в докладе. При этом более легко падение цен на нефть смогут пережить страны, которые накопили значительные резервы в предыдущие годы, пишут авторы.

При этом в мире будет наблюдаться умеренный рост экономики с 3,3% в 2014 году до 3,5% в 2015 году и 3,7% в 2016 году. В странах с развитой экономикой ожидается рост на 2,4% в 2015 и 2016 годах.

Рост экономик в развивающихся странах составит 4,3% в 2015 году и 4,7% в 2016 году. На скромные показатели оказали влияние три фактора, среди которых МВФ указывает слабую экономическую ситуацию в России, снижение роста для стран-экспортеров сырья. Ключевым фактором стало снижение темпов роста экономики Китая.

В опубликованном ранее докладе МВФ прогнозировало в России слабый экономический рост. В 2015 году он должен был составить 0,5%. Снижение в России и соседних странах было обусловлено слабым внутренним спросом и ростом геополитической напряженности, говорилось в докладе.