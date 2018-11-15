Пятая авеню в Нью-Йорке перестала быть самой дорогой торговой улицей мира
09:08, 15 ноября 2018Финансы
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Впервые за пять лет Пятая авеню в Нью-Йорке оказалась лишь на второй позиции.
Иллюстрация / REUTERS
Впервые за пять лет Пятая авеню в Нью-Йорке оказалась лишь на второй позиции в рейтинге самых дорогих торговых улиц мира по версии Cushman & Wakefield.
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Первое место заняла гонконгская Козуэй-Бей.
В рейтинг вошли 46 самых дорогих торговых улиц из 65 стран мира. В топ-10 оказались:
Козуэй-Бей в Гонконге ($2671 за квадратный фут в год)
Пятая авеню в Нью-Йорке ($2250)
Нью-Бонд-стрит в Лондоне ($1744)
Елисейские поля в Париж ($1519)
Виа Монтенаполеоне в Милане ($1466)
Гиндза в Токио ($1219)
Питт-стрит-молл в Сидней ($964)
Мёндон в Сеуле ($908)
Банхофштрассе в Цюрихе ($854)
Кольмаркт в Вене ($515)
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