Пятая авеню в Нью-Йорке перестала быть самой дорогой торговой улицей мира

Впервые за пять лет Пятая авеню в Нью-Йорке оказалась лишь на второй позиции.

Впервые за пять лет Пятая авеню в Нью-Йорке оказалась лишь на второй позиции в рейтинге самых дорогих торговых улиц мира по версии Cushman & Wakefield. Читайте такжеБанки США отказываются хранить у себя золото клиентов Первое место заняла гонконгская Козуэй-Бей. В рейтинг вошли 46 самых дорогих торговых улиц из 65 стран мира. В топ-10 оказались: Козуэй-Бей в Гонконге ($2671 за квадратный фут в год) Пятая авеню в Нью-Йорке ($2250) Нью-Бонд-стрит в Лондоне ($1744) Елисейские поля в Париж ($1519) Виа Монтенаполеоне в Милане ($1466) Гиндза в Токио ($1219) Питт-стрит-молл в Сидней ($964) Мёндон в Сеуле ($908) Банхофштрассе в Цюрихе ($854) Кольмаркт в Вене ($515)

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