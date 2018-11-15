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Пятая авеню в Нью-Йорке перестала быть самой дорогой торговой улицей мира

09:08, 15 ноября 2018
Финансы
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Иллюстрация / REUTERS

Впервые за пять лет Пятая авеню в Нью-Йорке оказалась лишь на второй позиции в рейтинге самых дорогих торговых улиц мира по версии Cushman & Wakefield.

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Первое место заняла гонконгская Козуэй-Бей.

В рейтинг вошли 46 самых дорогих торговых улиц из 65 стран мира. В топ-10 оказались:

Козуэй-Бей в Гонконге ($2671 за квадратный фут в год)

Пятая авеню в Нью-Йорке ($2250)

Нью-Бонд-стрит в Лондоне ($1744)

Елисейские поля в Париж ($1519)

Виа Монтенаполеоне в Милане ($1466)

Гиндза в Токио ($1219)

Питт-стрит-молл в Сидней ($964)

Мёндон в Сеуле ($908)

Банхофштрассе в Цюрихе ($854)

Кольмаркт в Вене ($515)

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Теги: #США#Нью-Йорк