В Украине могут запретить небанковские пункты обмена валют (уточнено)

Национальный банк Украины инициирует изменения в валютное законодательство с целью запретить валютообменные операции небанковскими учреждениями, заявил в ходе пресс-конференции первый заместитель главы НБУ Александр Писарук.

"Мы решили инициировать вопрос о внесении изменений к декрету о валютном регулировании, чтобы исключить небанковские учреждения из перечня организаций, имеющих право торговать валютой", - сказал он.

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Писарук пояснил, что решение НБУ обусловлено значительным количеством нарушений валютного законодательства именно в небанковских учреждениях, к которым согласно раздаточным материалам пресс-конференции относятся обменные пункты небанковских финансовых компаний и подразделения «Укрпочты», в связи с чем НБУ предлагает закрепить право на наличные валютообменные операции только за банковскими учреждениями.

«Банковские учреждения абсолютно справляются с задачей купли-продажи валюты населению. 99% всего наличного оборота по торговле иностранной валютой проводится через банковские учреждения», - добавил он.

Замглавы НБУ подчеркнул, что плотность отделений банков также достаточная. «Украина сегодня занимает второе место в Центральной и Восточной Европе по плотности покрытия банковскими учреждениями. На 100 тысяч взрослого населения приходится более 44 отдельных структурных подразделений», - сказал он.

Ранее Национальный банк сообщал, что при выявлении неоднократных нарушений правил проведения валютообменных операций намерен отзывать лицензии у нарушителей.

Валютообменные операции в Украине проводятся в кассах и отделениях банков, а также отделениях небанковских финансовых учреждений и «Укрпочты». Небанковские финучреждения для проведения таких операций получают в НБУ генеральные лицензии, и их работа контролируется НБУ.

Как сообщал УНИАН, в течение 2014 года гривня обесценилась по отношению к доллару по официальному курсу почти в два раза, достигнув в январе этого года нового исторического минимума на уровне 15,88 грн/долл. Одновременно коммерческие курсы банков с учетом комиссии и пенсионного сбора достигают 20 грн/долл.