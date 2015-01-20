Сегодня еще один банк будет признан неплатежеспособным за отмывание денег

Во вторник, 20 января, еще один из банков в Украине будет признан неплатежеспособным и отправлен в Фонд гарантирования вкладов физических лиц за отмывание денег, сообщил в ходе-пресс конференции первый заместитель главы Национального банка Украины Александр Писарук.

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"Сегодня один из таких банков по этой статье (за отмывание денег) будет отправлен в Фонд гарантирования", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, с начала 2014 года НБУ признал неплатежеспособными 33 банка, в результате чего Фонд гарантирования вкладов физлиц приступил к выведению этих банков с рынка.

В начале декабря Фонд сообщил, что ожидает команды ввести временную администрацию еще в 10 банков. По оценкам банкиров, это не предел, поскольку банковская система на 25% представлена неплатежеспособными банками.

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Убыток банковской системы за 11 месяцев 2014 года составил 22,4 млрд грн, окончательные данные за год будут обнародованы в январе.