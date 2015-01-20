НБУ обещает за день-два обнародовать список банков - получателей рефинансирования

Национальный банк Украины обещает обнародовать перечень банков - получателей рефинансирования в ближайшие дни, заявил первый заместитель главы НБУ Александр Писарук в ходе пресс-конференции.

Писарук напомнил, что Национальный банк сам инициировал внесение изменений в законодательство, чтобы получить право разглашать информацию о банках-получателях рефинансирования, которая относится к категории банковской тайны.

«Сегодня мы «дополируем» отчетность, сегодня буквально, отчетность по рефинансу, которая каждый день будет раскрываться на сайте. Но нужно понимать, что там будут не только обороты, там портфель. Нужно смотреть данные «выдал» – «погасил». Там уже динамика пошла. За каденцию Валерии Алексеевны (глава НБУ Валерия Гонтарева) с 19 июня, мы специально отчет ведем, портфель снизился. Отток депозитов снизился, а мы работаем над возвратом», - отметил он.

Также Писарук пообещал, что эта информация будет обнародована уже в ближайшее время. «День-два», - сказал он.

Информация о предоставленном банкам рефинансировании публикуется на сайте Национального банка Украины ежедневно, однако сведения о получателях кредитов НБУ не разглашаются.

В начале января Национальный банк сообщил, что в рамках измененного с начала этого года законодательства, он имеет право обнародовать информацию о банках, которые получили рефинансирование, и в ближайшее время эта процедура станет абсолютно открытой для общества.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличил объем рефинансирования банков в 3 раза - до 222,3 млрд грн, объем операций по мобилизации ресурсов с рынка - в 5 раз, до 1,473 трлн грн.

Объем рефинансирования банков в 2014 году стал наибольшим за этот период, после 169,5 млрд грн в кризисном 2008 году. Объем мобилизационных операций также стал наибольшим за этот период, после 270,407 млрд грн в 2013 году.

Глава НБУ Валерия Гонтарева в ходе выступления в Верховной Раде заявила, что львиная доля кредитов рефинансирования выдана Нацбанком в 2008-2013 годах и до сих пор не возвращена банками.

По мнению ряда экспертов, полученные банками кредиты рефинансирования могут использоваться для спекуляций на валютном рынке, что оказывает дополнительное давление на гривню, которая за 2014 год обесценилась по отношению к доллару в 2 раза, до 15,88 грн/долл. по официальному курсу.