НБУ предложит установить уголовную ответственность за искажение банковской отчетности

Национальный банк Украины будет предлагать усилить административную и установить уголовную ответственность за искажение банками отчетности, сообщила журналистам в ходе пресс-конференции директор департамента методологии НБУ Наталия Иваненко.

«Будем предлагать усилить административную и установить уголовную ответственность руководителей и собственников существенного участия банков (более 10% капитала) за искажение отчетности, что, в том числе, приводит к проблемности и неплатёжеспособности банков, и что касается и операций со связанными лицами», - сказала она.

Также Иваненко сообщила, что для усиления контроля за банками в части кредитования связанных компаний планируется расширение перечня признаков связанных с банком лиц. Перечень связанных лиц будет определяться и актуализироваться банками, однако в рамках инициативы предусмотрено право НБУ при осуществлении надзора определять физических и юридических лиц как связанных с банком. Также будет расширен перечень отнесения банков к категории проблемных, в том числе за искажение отчетности и информации о связанных лицах.

Одновременно с этим регулятор разработал ряд инициатив для защиты прав кредиторов.

Читайте такжеФонд гарантирования ввел временную администрацию в «Профин Банк»Как сообщил в ходе пресс-конференции директор юридического департамента НБУ Виктор Новиков, изменения предусматривают доступ банков к госреестрам, прежде всего, реестру прав на недвижимость и реестру судебных решений. Помимо этого, предусмотрено упрощение процесса слияния и поглощения банков, чтобы ускорить процесс укрупнения банковской системы.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в 2014 году признал неплатежеспособными 33 банка, в которые Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временные администрации. Наиболее частым нарушением со стороны собственников банков является чрезмерное кредитование связанных лиц, при этом НБУ не может оперативно реагировать на такие злоупотребления ввиду искажения банками отчетности.