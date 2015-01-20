Цены на золото близки к максимуму четырех месяцев

Золото торговалось по $1.291,80 за тройскую унцию по сравнению с $1.276,70 при закрытии торгов в понедельник, а фьючерсы в США подорожали на $14,90 до $1.291,80 за унцию, сообщает Рейтер.

Трейдеры ждут итогов совещания Европейского центробанка, надеясь, что он в четверг объявит о начале скупки гособлигаций. Неуверенности рынку добавляют предстоящие в воскресенье досрочные парламентские выборы в Греции. Партия Syriza левого толка, которая стабильно лидирует по данным опросов, выступает против получения Грецией международной финансовой помощи.

"Прогнозы говорят о росте золота до $1.300; однако, мы скорее увидим спад за счет фиксации прибыли при уровне поддержки около $1.250. Рынок ждет, объявит ли ЕЦБ о "количественном смягчении" на совещании в четверг, и если это произойдет, можно ожидать умеренного спроса на драгметалл", - сказал трейдер MKS Group Сэм Лофлин.

Запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом ETF-фонда SPDR Gold Trust в пятницу выросли на 13,7 тонны до 730,89 тонны, что было максимальным дневным ростом с мая 2010 года.

Экономика Китая в четвертом квартале выросла на 7,3%, слегка превысив прогноз, а годовой рост замедлился до минимальной за 24 года отметки 7,4%. Вскоре после выхода отчета о ВВП Китая Международный валютный фонд снизил прогноз роста мировой экономики в 2015 году и призвал правительства и центробанки стимулировать экономику и проводить структурные преобразования.

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Серебро торговалось по $17,73 за унцию по сравнению с $17,65 к закрытию торгов в понедельник, платина стоила $1.266,00 против $1.257,80, и палладий - $765,47 против $753,90.