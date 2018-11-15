В Латвии задержали банкира, который присвоил в Украине почти 300 миллионов гривень

Сейчас Тумовс находится под стражей, украинские правоохранители готовят материалы по его экстрадиции.

Правоохранительные органы Латвийской Республики задержали бывшего президента, одного из владельцев ПАО «Городской коммерческий банк» (CityCommerce Bank) Рейниса Тумовса, который находился в международном розыске за вывод и присвоение активов банка почти на 300 млн грн.

Как сегодня сообщила пресс-служба Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины, экс-президент CityCommerce Bank был задержан в октябре.

«На настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком один год. Сейчас сотрудники Департамента защиты экономики и следователи Главного следственного управления Нацполиции готовят материалы на экстрадицию задержанного в Латвии банкира», - говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что в деле вывода активов CityCommerce Bank уведомлен о подозрении Тумовс по ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, а также председатель правления CityCommerce Bank - по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.

По данным следствия, в течение 2013-2014 годов должностные лица выдали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.

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Руководители фиктивных предприятий также были уведомлены о подозрении по ст.205 (фиктивное предприятие) Уголовного кодекса.

В 2017 году руководители банка были объявлены в международный розыск. Полиция установила, что председатель правления CityCommerce Bank, получив гражданство РФ, уехал на временно оккупированную территорию АР Крым.

Сейчас Фондом гарантирования вкладов физических лиц осуществляется процедура ликвидации CityCommerce Bank, срок ликвидации - до 19 марта 2019 года.

Как сообщал УНИАН, бывший руководитель Государственной фискальной службы Мирослав Продан сбежал из страны в связи с тем, что правоохранители взломали его переписку в мессенджере и нашли там доказательства незаконного обогащения.