Нацбанк повысил ставку по депозитным сертификатам "овернайт" до 11%

Национальный банк Украины с 20 января повысил ставку привлечения средств по депозитным сертификатам «овернайт» до 11% годовых с 7,5% годовых, сообщается на сайте регулятора.

При этом последний раз ставка по этим депозитным сертификатам повышалась в августе 2014 года.

Нацбанк также увеличил до 13% годовых ставку по депозитным сертификатам сроком на 7, 14 и 30 дней, тогда как с середины ноября прошлого года они были на уровне 11%, 11,5% и 12% годовых соответственно, и повысил ставку по сертификатам на срок 45 дней до 13,5% с 13% годовых.

Читайте такжеНБУ может повысить учетную ставку до уровня инфляцииКак сообщал УНИАН, с 13 ноября Нацбанк повысил учетную ставку на 1,5 п.п. – до 14%. Монетарный комитет Национального банка Украины рассмотрит повышение учетной ставки на ближайшем ежемесячном заседании, которое состоится в конце января.