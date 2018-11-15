Завтра в Украине подешевеет валюта

Официальный курс НБУ на 16 ноября: 100 USD – 2777,4256 гривни; 100 EUR – 3139,8796 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 16 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2777,4256 (15 ноября – 2783,9406)

100 EUR – 3139,8796 (15 ноября – 3144,7393)

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,77/27,79 гривни/доллар.

Текущие котировки на 4 копейки выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,38/31,40 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 гривни/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 27,7730 гривни/доллар.