Российский ВТБ вложит в украинские "дочки" $265 млн

Группа ВТБ докапитализирует свои украинские "дочки" ПАО "ВТБ Банк" (Киев) и АО "БМ Банк" в первом квартале на $265 млн (4 млрд грн).

Об этом говорится в сообщении банка, передает ТАСС.

Как отметил глава банка Андрей Костин, слова которого приводятся в пресс-релизе, такое решение принято "для развития бизнеса" группы ВТБ " в Украине и для обеспечения финансовой стабильности этой страны".

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Как ранее сообщалось, общие потери группы ВТБ в Украине за девять месяцев 2014 года составили 40,1 млрд руб. При этом убытки группы в третьем квартале от бизнеса в Украине составили 14,4 млрд руб.

В то же время глава ВТБ Андрей Костин говорил журналистам, что ВТБ не планирует закрывать бизнес в Украине, несмотря на значительные издержки. Он признал, что сложная ситуация на Украине является одной из главных причин, которая оказывает через увеличение отчислений в резервы давление на операционные показатели группы ВТБ.