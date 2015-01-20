Фонд гарантирования вкладов сменил ликвидатора банка «Форум»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц назначил с 19 января уполномоченным лицом на ликвидацию банка «Форум» Ирину Ларченко вместо Натальи Соловьевой, сообщила пресс-служба фонда.

Фонд не уточняет причину, по которой Соловьева была отстранена с занимаемой должности.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в банк "Форум" с 14 марта, после чего 13 июня Национальный банк принял решение о ликвидации банка.

Банк «Форум» (Киев) работал на рынке Украины с 1994 года и входил в группу крупных банков.