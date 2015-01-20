Фонд гарантирования вкладов сменил ликвидатора банка «Форум»
13:45, 20 января 2015Финансы
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Фонд не уточняет причину, по которой Соловьева была отстранена с занимаемой должности
REUTERS
Фонд гарантирования вкладов физических лиц назначил с 19 января уполномоченным лицом на ликвидацию банка «Форум» Ирину Ларченко вместо Натальи Соловьевой, сообщила пресс-служба фонда.
Фонд не уточняет причину, по которой Соловьева была отстранена с занимаемой должности.
Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в банк "Форум" с 14 марта, после чего 13 июня Национальный банк принял решение о ликвидации банка.
Банк «Форум» (Киев) работал на рынке Украины с 1994 года и входил в группу крупных банков.
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