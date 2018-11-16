Гройсман рассказал, когда Украина получит новый транш от МВФ

Гройсман добавил, что кредит от МВФ будет получен, когда власть окончательно утвердит бюджет-2019.

Власти Украины планируют получить новый транш от Международного валютного фонда в декабре нынешнего года.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил в интервью Reuters, пишет "112.Украина".

Он добавил, что кредит от МВФ будет получен, когда власти окончательно утвердят бюджет-2019. И пообещал, что не пойдет на поводу у оппозиционных партий, которые требуют отменить повышение цены на газ для населения, что является одним из главных условий донора.

Гройсман отметил, что деньги от МВФ позволять обеспечить стабильность в стране и помогут продолжить реформ.

Ранее получение нового транша до конца 2018 года спрогнозировал и директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс.

"Сейчас мы ожидаем, что заседание Исполнительного совета (МВФ) состоится позже в этом году, после имплементации (украинской стороной) предыдущих действий, которые позволят утвердить в парламенте бюджет на 2019-й год и увеличить тарифы на отопление согласно достигнутому соглашению", - отметил представитель МВФ.

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Напомним, в марте 2015 года МВФ открыл для Украины четырехлетнюю программу расширенного финансирования EFF на сумму 17,25 млрд. долларов США, и был подписан соответствующий Меморандум. Украина уже освоила 8,7 млрд. долларов. Кредиты МВФ предоставляет под 1,5-2,5% годовых.

Первый транш Украина получила в марте 2015 года в размере 5 млрд. долларов, второй транш (1,7 млрд.) - в августе, третий (1 млрд.) - в сентябре 2016 года, четвертый (1 млрд.) - в апреле 2017 года.

В МВФ заявляют, что для получения очередного транша Украина должна начать реальную приватизацию, снять мораторий на продажу земли, создать Антикоррупционный суд и поднять цены на газ.