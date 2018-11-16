В Украине выпустили шестиугольные монеты (фото)

Все монеты имеют номинал 5 гривень, они изготовлены из серебра 999 пробы.

Нацбанк Украины ввел в обращение четыре памятные монеты, входящие в набор "К 100-летию Национальной академии наук Украины" – "Эра мира", "Эра перемен", "Эра технологий", "Человек, время, пространство".

В целом этот набор посвящен науке, каждая монета имеет уникальный сюжет, сообщает пресс-служба НБУ.

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Монеты имеют шестигранную форму, они украшены тампопечатью (цветная печать) и локальной позолотой (на каждой монете содержание золота не менее 0,0001 г).

Все монеты имеют номинал 5 гривень, изготовлены из серебра 999 пробы, масса драгоценного металла в чистоте каждой – 15,55 г. Их тираж – 4 тысячи штук (каждой).

Цена НБУ на этот набор памятных монет сегодня составляет 2536 гривень (отдельно эти монеты не будут продаваться). Реализацию осуществляют региональные отделы НБУ и банки-дистрибьюторы АО "Ощадбанк", АБ "Укргазбанк".

Как сообщал УНИАН, 25 сентября Национальный банк Украины ввел в обращение банкноту номиналом 20 гривень образца 2018 года с обновленным дизайном и усовершенствованной системой защиты.