Национальный банк снова повысил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, 20 января с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 долларов США – 1577.2208 (с 19 января – 1580.7737);

100 евро – 1830.3647 (с 19 января – 1831.8006);

10 российских рублей – 2.4275 (с 19 января – 2.4255).

Читайте такжеРынок еще ищет равновесный курс гривни – ГонтареваКак сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в понедельник, 19 января, повысил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек до 1580,7737.

Ранее в субботу, 17 января, с 14:00 НБУ установил курс гривни к доллару на уровне 15,8764, что на 2 копейки ниже последнего исторического минимума, установленного НБУ 22 декабря 2014 года на уровне 15,8544.