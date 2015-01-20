Национальный банк снова повысил официальный курс гривни
Национальный банк повышает курс украинской валюты уже второй день подряд после падения гривни до нового минимума.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, 20 января с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 долларов США – 1577.2208 (с 19 января – 1580.7737);
100 евро – 1830.3647 (с 19 января – 1831.8006);
10 российских рублей – 2.4275 (с 19 января – 2.4255).
Читайте такжеРынок еще ищет равновесный курс гривни – ГонтареваКак сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в понедельник, 19 января, повысил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек до 1580,7737.
Ранее в субботу, 17 января, с 14:00 НБУ установил курс гривни к доллару на уровне 15,8764, что на 2 копейки ниже последнего исторического минимума, установленного НБУ 22 декабря 2014 года на уровне 15,8544.