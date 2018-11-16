Индексация пенсий с 2019 года будет происходить автоматически – Розенко

В дальнейшем этот процесс будет происходить без решений правительства.

Индексация пенсий для украинцев с 2019 года будет происходить в автоматическом режиме, о чем в эфире "5 канала" заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

Читайте такжеГройсман анонсировал массовое повышение пенсий в Украине

"Главный позитив пенсионной реформы, который люди почувствуют в 2019 году, - это то, что со следующего года начинается уже автоматическое осовременивание пенсий, которое будет проходить ежегодно. Уже не от решений правительства будет зависеть перерасчет пенсий, это уже будет автоматический режим", - сказал он.

При этом Розенко добавил, что с 1 января следующего года произойдет перерасчет пенсий военным пенсионерам, а с 1 марта произойдет индексация для всех категорий граждан – пенсионеры получат перерасчет пенсии в зависимости от изменения коэффициентов и от базового размера минимальной зарплаты, по которой рассчитываются пенсии.

Как сообщал УНИАН, проект Государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривает увеличение финансирования пенсионных выплат на 139 миллиардов гривень.