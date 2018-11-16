Товарооборот между Украиной и Китаем за 5 лет может увеличится до $20 миллиардов
Товарооборот между Украиной и Китаем в течение пяти лет может увеличиться до 20 миллиардов долларов ежегодно с нынешних 8 миллиардов долларов.
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Как сообщила журналистам директор Украинской Ассоциации Шелкового пути Silk Link Ирина Никорак на форуме Шелкового пути.
"Если сейчас товарооборот между Украиной и Китаем достигает по результатам конца этого года 8 миллиардов долларов, то в перспективе ближайших пяти лет этот товарооборот увеличится до 20 миллиардов долларов в год",- сообщила директор Украинской Ассоциации Шелкового пути.
В частности, сегодня был подписан меморандум о сотрудничестве между Украинским банком реконструкции и развития и Украинской ассоциацией Шелкового пути Silk Link о создании совместной платформы электронной коммерции с целью увеличения объёмов экспорта украинских товаров в Китай.
"С китайской биржей и с Украинским банком реконструкции и развития достигнута договорённость о создании украинско-китайской платформы онлайн-коммерции для того, чтобы увеличить количество украинских производителей, которые будут экспортировать свою продукцию на рынок Китая",- добавила Никорак.