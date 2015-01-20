Фонд гарантирования ввел временную администрацию в «Профин Банк»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в «Банк профессионального финансирования» («Профин Банк») на основании решения Национального банка Украины о признании этого банка неплатежеспособным, сообщается на сайте фонда.

Читайте такжеФонд гарантирования вкладов сменил ликвидатора банка «Форум»

Ранее сегодня первый замглавы НБУ Александр Писарук сообщил, что во вторник, 20 января, еще один из банков в Украине признан неплатежеспособным и будет отправлен в Фонд гарантирования вкладов физических лиц за отмывание денег.

Также Писарук пояснил, что пока выведение банков за отмывание денег проводится по стандартной, а не по ускоренной процедуре, поскольку инициированные НБУ изменения в законодательство вступают в силу в начале февраля.

Как сообщил Фонд гарантирования вкладов, временная администрация в первый в этом году банк, «Профин Банк», введена сроком на 3 месяца, до 19 апреля, временным администратором банка назначен Вадим Кравчук.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в 2014 году признал неплатежеспособными 33 банка, в которые Фонд гарантирования ввел временные администрации. В том числе 7 банков были признаны неплатежеспособными за отмывание денег под прикрытием банковского бизнеса.

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева на итоговой пресс-конференции 30 декабря сообщила, что НБУ за отмывание денег будет ликвидировать банки по ускоренной процедуре, отбирая у них лицензии в рамках законодательства о противодействии легализации доходов.

Справка УНИАН. «ПроФин Банк» («Банк профессионального финансирования», ранее - «Икар-Банк», Донецк) работает на рынке Украины с 1989 года и входит в группу небольших финансовых учреждений. В январе 2013 года французская Societe Generale вышла из состава акционеров «Профин Банка» и владельцем аналогичного по размеру пакета акций этого банка стала компания Xeronia Ltd, Кипр.