Кабмин представит международным донорам план восстановления Украины

Кабинет министров Украины совместно с европейскими партнерами занимается подготовкой плана восстановления страны, который будет представлен на Международной донорской конференции в конце марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге во вторник сообщил заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив.

«Сейчас Кабинет министров работает над этим, потому что план восстановления страны, который разрабатывается совместно с европейским сообществом, является основным документом, с которым будут работать доноры на конференции, которая планируется на конец марта - начало апреля», - сказал Шимкив.

По его словам, процесс подготовки документа возглавляет правительство, в частности вице-премьер-министр Геннадий Зубко и министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2014 года в ходе выступления в парламенте премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Украина хочет провести в 2015 году Международную донорскую конференцию для утверждения плана восстановления страны и получения дополнительной финансовой помощи в размере 15 млрд долл.

Читайте такжеЕврокомиссар: международным донорам нужна оценка МВФ ситуации в Украине В июле 2014 года Группа высокого уровня по вопросам координации международной помощи Украине приняла решение о проведении международной донорской конференции, во время которой страны-доноры, в первую очередь G7, а также международные финансовые организации, помогут нашей стране подготовить программу экономического развития Украины и найти средства на ее реализацию. Конференция в поддержку Украины может состояться в конце января – начале февраля 2015 года.

Постоянный представитель Украины при Европейском Союзе посол Константин Елисеев отмечал, что сейчас ведется активная подготовка мероприятия. Как ожидается, отдельным пунктом повестки дня конференции станут вопросы восстановления Донбасса.