Украина опоздала с накопительной пенсионной системой на десять лет – вице-премьер

Розенко отметил, что сейчас решение этой проблемы является исключительно вопросом политической воли.

Украина опоздала с реформой по внедрению второго уровня пенсионного страхования (накопительной пенсионной системы – УНИАН) как минимум на десять лет. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

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"Украина опоздала с внедрением второго уровня пенсионного страхования как минимум на 10 лет. Это не было сделано 10 лет назад в 2005-2008 годах, когда нужно было это сделать, и мы остались на периферии этого процесса", - сказал он.

По словам Розенко, сейчас решение этой проблемы является исключительно вопросом политической воли, поскольку был подготовлен ряд законопроектов, которые находятся на рассмотрении народных депутатов.

"Все условия для внедрения второго уровня в Украине, я убежден, есть и созданы. Да, нам нужно внести точечные изменения относительно защиты накоплений граждан в негосударственных пенсионных фондах и во втором уровне страхования, но в целом пенсионная система готова к внедрению второго уровня. Самое главное – второй уровень дает средства, которые будут инвестироваться в экономику Украины", - отметил он.

Также Розенко добавил, что рассматривается несколько моделей внедрения второго уровня пенсионного страхования.

"Сейчас рассматривается несколько моделей внедрения второго уровня. Безусловно, я являюсь жестким сторонником того, что украинцы будут получать достойные пенсии только тогда, когда в Украине по-настоящему заработает трехуровневая пенсионная система, когда пенсионеры будут иметь возможность получить пенсию не из одного источника, как сейчас в солидарной системе, а из трех источников – солидарной, накопительной и негосударственной систем", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, закон об общем пенсионном обеспечении Верховная Рада приняла 3 октября 2017 года, он вступил в силу 11 октября 2017 года. Согласно закону, размер пенсии каждого гражданина Украины будет рассчитываться по новой формуле.

Вице-премьер министр Украины Павел Розенко заявлял, что накопительная пенсионная система будет введена в Украине с 2019 года и не будет предусматривать дополнительное налоговое давление на граждан и бизнес.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что правительство разработало дорожную карту, которая позволит после принятия реформы солидарной системы пенсионного обеспечения перейти к формированию накопительной системы. По его словам, реформа солидарной системы позволит сформировать бездефицитный бюджет за счет детализации экономики.

Действующая на сегодняшний день в Украине солидарная система пенсионного обеспечения предусматривает, что с зарплаты каждого официально работающего человека идут отчисления в Пенсионный фонд, а человеку насчитывается пенсионный стаж. В свою очередь Пенсионный фонд за эти средства выплачивает пенсии пенсионерам.

В случае внедрения накопительной системы, каждый украинец будет самостоятельно отчислять часть своей зарплаты на накопительный счет.