Япония выделит Украине более $300 млн экономической помощи

Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Шигеки Суми.

«В прошлом году Япония приняла решение выделить Украине 1,5 млрд долл. финансовой помощи. В этом году Япония делает новое заявление о выделении 300 млн долл. помощи. Средства пойдут на пополнение золотовалютных резервов страны», – сказал посол, отметив, что выделенные деньги – это кредитные средства.

Кроме того, по словам Суми, Япония готова выделить еще 16,6 млн долл. в качестве гранта на реализацию инфраструктурных проектов. «Плюс к этим 300 млн долл. Япония выделяет грант в 16,6 млн долл., который пойдет на восстановление больниц, школ и других объектов в зоне АТО», – сказал посол.

Присутствовавший на брифинге первый заместитель министра финансов Украины Игорь Уманский отметил, что помощь Японии крайне важна, особенно в условиях необходимости стабилизации валютного курса и платежного баланса. «Процесс получения этих средств потребует определенной процедуры, поскольку само выделение этих средств привязано к результатам выполнения программы сотрудничества Украины с Всемирным банком. Однако я полагаю, что в ближайшие месяцы мы сможем закрыть все процедурные моменты и получить заявленный ресурс уже к лету 2015 года», – сказал Уманский.

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Как сообщал УНИАН, в марте 2014 года премьер-министр Японии на саммите по вопросам ядерной безопасности в Гааге объявил, что Япония предоставит пакет финансовой помощи Украине в размере 1,5 млрд долл. В рамках выполнения этой договоренности в августе 2014 года Кабинет министров Украины получил ссуду Японского агентства международного сотрудничества в размере 100 млн долл. В ноябре 2014 года правительство Японии выделило Украине еще 5,78 млн долл. на проекты по восстановлению социальной инфраструктуры восточных областей Украины.

Кроме того, Япония приняла активное участие в защите интересов Украины на мировой арене. Правительство Японии в марте ввело серию санкций в связи с ситуацией вокруг Украины. Также Япония приостановила консультации с Москвой о смягчении визового режима и отложила на неопределенный срок начало переговоров о возможном заключении трех договоров – об инвестиционном сотрудничестве, о сотрудничестве в освоении космоса и о предотвращении опасной военной деятельности.

В апреле было объявлено, что Япония временно не будет выдавать визы 23 работникам российских государственных и прочих структур. Их список не оглашается.