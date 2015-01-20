На каждого украинца в этом году придется 40 тыс. гривень налогов на содержание государства

Каждый украинец в 2015 году заплатит на содержание государства около 40 тысяч гривень налогов. Такие данные содержатся в исследовании центра CASE-Украина, пишет Hromadske.tv.

Кроме того, как рассказал Дмитрий Боярчук во время презентации результатов исследования, согласно утвержденного государственного бюджета, доля государственного долга вырастет минимум на 5000 грн.

«Из них около 2000 грн с вашего кармана уйдет на спасение обанкротившихся банков, 1,7 тыс. грн - это стоимость вашей «дешевой коммуналки», а 1,1 тыс. грн - возвращение утраченных вкладов тем, кто пострадал от нового кризиса», - отметил Боярчук.

Как отмечает экономист CASE Украина Юлия Шибалкіна, на сегодня доля государственного долга на каждого работающего украинца составляет 56,6 тысяч гривень.