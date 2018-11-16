Порошенко одобрил соглашение с ЕС о миллиарде евро помощи

Предпосылкой получения каждого из двух траншей макрофинансовой помощи ЕС на сумму до 500 млн евро каждый является выполнение ряда согласованных сторонами мероприятий.

Президент Петр Порошенко подписал закон о ратификации меморандума о взаимопонимании и кредитного соглашения между Украиной и Европейским Союзом о получении нашей страной макрофинансовой помощи в сумме до 1 миллиарда евро.

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Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, эти соглашения были подписаны 14 сентября 2018 года в Киеве в развитие договоренностей президента с лидерами институтов Евросоюза по результатам саммита "Восточное партнерство" 23 ноября 2017 года в Брюсселе и 20-го саммита Украина-ЕС 9 июля 2018 года в Киеве.

Отмечается, что реализация меморандума о взаимопонимании и кредитного соглашения позволит Украине привлечь дополнительные финансовые ресурсы ЕС в сумме до 1 миллиарда евро для их последующего направления в государственный бюджет.

В пресс-службе отметили, что предпосылкой получения каждого из двух траншей макрофинансовой помощи ЕС на сумму до 500 млн евро каждый является выполнение ряда согласованных сторонами мероприятий относительно реализации налоговой и таможенной политики, борьбы с коррупцией, осуществления малой приватизации, управления государственными предприятиями, корпоративного управления в государственных банках и банковского надзора, дальнейших реформ в сферах энергетики, здравоохранения и социальной защиты.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября Верховная Рада ратифицировала меморандум о взаимопонимании и соглашение между Украиной и ЕС о получении нашей страной макрофинансовой помощи в сумме до 1 миллиарда евро.

Согласно тексту соглашения, помощь будет оказана двумя траншами по 500 миллионов евро при выполнении условий программы с Международным валютным фондом и положительной оценке прогресса, достигнутого в отношении макроэкономических и структурных реформ от Еврокомиссии.

В соглашении отмечается, что помощь реализуется с пониманием того, что органы власти Украины и в дальнейшем будут уважать эффективные демократические механизмы, в частности, многопартийную парламентскую систему, верховенство закона и гарантировать уважение к правам человека.