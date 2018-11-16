В понедельник в Украине подешевеет доллар, но подорожает евро

Официальный курс НБУ на 19 ноября: 100 USD – 2775,4970 гривни; 100 EUR – 3149,0789 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 19 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2775,4970 (16 ноября – 2777,4256)

100 EUR – 3149,0789 (16 ноября – 3139,8796)

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,74/27,77 гривни/доллар.

Текущие котировки на 2 копейки выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,63/31,66 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 гривни/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 27,7447 гривни/доллар.