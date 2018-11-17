Баланс недели: Порошенко «сорвал пломбу» для подачи тепла, США обещают энергетическую поддержку, а рост экономики замедляется

Уходящая неделя запомнится украинцам приходом зимних холодов и провальным стартом отопительного сезона в ряде городов. Так, в понедельник в Кривом Роге под админзданием предприятия «Криворожгаз» состоялась акция протеста с требованием обеспечить отоплением жителей города, поскольку одна из теплоснабжающих компаний - «Криворожская теплоцентраль» - не смогла подать тепло из-за долгов перед НАК «Нафтогаз Украины».

Кроме того, оказалась без тепла из-за долгов ТЭЦ половина многоквартирных домов в Херсоне. Из-за отсутствия теплоснабжения, опять же по причине задолженности перед «Нафтогазом», приостановили работу школы и детские сады в городе Смела Черкасской области, а больницы перешли на ограниченный режим работы. В Смеле было объявлено чрезвычайное положение.

Время шло, а город Смела с семидесятитысячным населением продолжал мерзнуть. В ситуацию вмешался президент Петр Порошенко. В ходе заседания оперативного штаба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям глава государства потребовал от городских властей в течение нескольких часов подать тепло.

«Если кто-то в Смеле, или даже в Киеве, не может принять решение, или боится сорвать пломбу, я принимаю это решение. Немедленно дайте людям газ и тепло под мою ответственность», - заявил Порошенко, добавив, что отопление является прямой ответственностью городских властей, именно для этого и внедряется децентрализация.

«Крутить вентиль - это дело не президента, я этим не занимался и заниматься не буду», - подчеркнул Порошенко. Также он призвал правоохранительные органы разобраться с причинами возникшей кризисной ситуации.

Премьер-министр Владимир Гройсман тоже подверг жесткой критике местные власти, сорвавшие старт отопительного сезона.

«Я был вынужден как премьер-министр и профильный вице-премьер заниматься 24 часа в сутки, чтобы разблокировать волевыми решениями вопросы по Кривому Рогу, Павлограду и Херсону», - заявил глава правительства на заседании Кабмина, пригрозив обратиться в Верховную Раду с представлением об отставке провинившихся мэров.

Во избежание подобных ситуаций в дальнейшем Кабмин принял решение запретить отключение от газа теплоснабжающих предприятий в отопительный период, а также снизил необходимый уровень расчетов с «Нафтогазом» за поставки газа для предприятий ТКЭ и ТЭЦ в период с 1 декабря 2018-го до 1 апреля 2019 года.

Кроме того, в правительстве заявили о готовности предоставить городу Смела кредит в размере 25 миллионов гривен для запуска отопительного сезона. К слову, задолженность теплоснабжающего предприятия города перед «Нафтогазом» составляет 85,5 миллиона гривен.

Американская поддержка

Тема активизации модернизации энергетического комплекса страны и разрешения существующих энергопроблем на уходящей неделе получила развитие и на внешнеполитическом уровне - в ходе визита в Киев министра энергетики США Рика Перри.

Во время встреч с украинскими властями американский гость заявил о том, что наша страна может рассчитывать на США как на ответственного энергетического партнера, а также о неприятии Америкой активности путинской России по продвижению строительства газопроводов в обход Украины - «Северного потока-2» и «Турецкого потока».

«Мы считаем, что ни одна нация не должна доминировать в поставках газа в Европу в целом и в каждую страну. Мы, конечно, считаем, что ни одна страна не должна использовать это доминирование для того, чтобы создавать давление или принуждать другие страны, как это пытается делать Россия по отношению к Украине», - сказал Перри.

Он также отметил важность диверсификации поставок энергоресурсов в Европу, чтобы сократить зависимость от России в противовес строительству новых газопроводов из РФ, эту зависимость усугубляющих.

По словам Перри, географическое расположение и наличие в Украине существенных запасов природных ресурсов позволяет ей стать «Техасом» в Европе, и многие американские компании заинтересованы в сотрудничестве с нашей страной в данной сфере.

В ответ премьер Гройсман заявил, что Украина видит ряд возможностей для углубления сотрудничества с США в энергетической сфере, а спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал американских инвесторов к соуправлению украинской газотранспортной системой.

Замедляющийся рост экономики

На уходящей неделе Государственная служба статистики обнародовала нерадостные данные о том, что рост экономики Украины в третьем квартале в годовом выражении замедлился до 2,8% с 3,8% кварталом ранее. Рост к предыдущему кварталу с учетом сезонного фактора составил всего 0,4%, тогда как кварталом ранее этот показатель был на уровне 1%. В итоге получаем следующее: ВВП Украины в годовом выражении растет одиннадцатый квартал подряд, однако этот рост впервые и довольно существенно замедлился после ускорения в течение двух кварталов подряд.

Официальная статистика оказалась хуже предварительных оценок традиционно консервативного Национального банка, который спрогнозировал рост экономики в третьем квартале в 3,1% в годовом выражении.

Не радует и внешняя торговля. По данным Госстата, также обнародованным на уходящей неделе, внешнеторговый баланс Украины за девять месяцев 2018 года сведен с дефицитом 3,5 миллиарда долларов, что в три раза больше дефицита за аналогичный период предыдущего года. Показатель импорта товаров и услуг в Украину в этом году растет практически вдвое быстрее, чем экспорт.

Также на уходящей неделе Счетная палата в очередной раз констатировала не выполнение плана поступлений в общий фонд госбюджета, который за январь-сентябрь недополучил 94 миллиарда гривен. По мнению главы ведомства Валерия Пацкана, это стало основной причиной невыполнения плана расходов по итогам трех кварталов почти на 58 миллиардов гривен, что может обернуться невыполнением госбюджета на 2018 год в целом.

Следующая неделя может стать решающей для украинской экономики, если парламент, как и планировал, рассмотрит откорректированный проект госбюджета Украины на 2019 год. Текст документа пока не обнародован, но, по информации Министерства финансов, показатель дефицита остался неизменным - на уровне 2,3% ВВП. Принятие законопроекта во втором чтении до декабря позволит рассчитывать на получение уже в этом году доступа к финансированию со стороны Международного валютного фонда в рамках новой программы и не омрачит приближающиеся новогодние праздники очередным падением национальной валюты.

Ольга Гордиенко