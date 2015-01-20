Вкладчики неплатежеспособного «Прайм-Банка» получат деньги через «Альфа-Банк»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 21 января начинает выплаты гарантированной суммы возмещения вкладчикам неплатежеспособного «Прайм-банка» через отделения «Альфа-Банка», сообщается на сайте фонда.

По информации фонда, выплаты будут производиться с 21 января по 26 февраля 2015 года включительно.

За получением выплат вкладчики ликвидируемого банка могут обратиться в любое из отделений уполномоченного банка, предъявив оригиналы паспорта и идентификационного кода.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 14 января начал ликвидацию «Прайм-Банка».

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Справка УНИАН. «Прайм-Банк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 2001 года и входит в группу небольших финучреждений по активам. По информации на сайте банка, он принадлежит группе компаний и физических лиц, никто из которых не владеет существенной долей акций свыше 10%. СМИ ассоциируют банк с супругой народного депутата от Партии регионов Александра Волкова.