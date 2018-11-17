Соединенные Штаты призвали Украину продолжать сотрудничество с МВФ

США призвали Украину продолжать воплощение экономических реформ.

Соединенные Штаты Америки призвали Украину продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом.

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Об этом говорится в совместном заявлении по итогам заседания Комиссии стратегического партнерства Украина-США в Вашингтоне, обнародованном на сайте Посольства Украины в США.

В частности, Соединенные Штаты подтвердили свои обязательства сотрудничать с Украиной с целью развития ее свободной и процветающей экономики.

"США выразили поддержку многим экономическим реформам, которые были введены в Украине, призвали продолжать их имплементацию и сотрудничество с МВФ и другими партнерами для достижения прочного, устойчивого и инклюзивного экономического развития", - говорится в заявлении.

Также в документе отмечается, что Соединенные Штаты и Украина подчеркнули важность работы Украинско-американского совета по торговле и инвестициям для наращивания двусторонней торговли и инвестиций путем отмены существующих барьеров в торговле, улучшения регуляторной среды и делового климата".

"Обе стороны намерены продолжать совместную работу в направлении развития и реформирования энергетического сектора Украины для укрепления украинской экономики и усиления безопасности. Украина подчеркнула намерение наращивать собственную добычу нефти и газа, отделить функции газотранспортной системы, а также выразила заинтересованность в участии американских компаний в этих усилиях и в программах, направленных на повышение энергоэффективности", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд согласовал с украинскими властями новую 14-месячную программу stand-by в объеме 3,9 миллиарда долларов, которая подлежит утверждению Советом директоров Фонда.

Рассмотрение этого вопроса ожидается после одобрения украинским парламентом государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ и повышения тарифов на газ и отопление для домохозяйств.

По оценкам экспертов, благодаря новой программе с МВФ Украина может привлечь от международных партнеров до 8 миллиардов долларов.