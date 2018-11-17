Экс-советник Путина не верит в похороны доллара как мировой валюты

Нет никаких признаков, которые свидетельствуют о том, что с долларом произойдет что-то катастрофическое.

Бывший советник президента РФ Владимира Путина, российский экономист, сотрудник Института Катона (США) Андрей Илларионов считает, что к похоронам доллара как резервной валюты можно не готовиться, лучше их сразу заканчивать.

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Об этом сообщает Главред.

Отмечается, что нет никаких признаков, которые свидетельствуют о том, что с долларом произойдет что-то катастрофическое.

"Федеральный резерв США проводит достаточно разумную денежную политику. Никаких признаков того, чтобы ожидать валютной дестабилизации, нет", - отметил он.

Собеседник подчеркнул, что в стране темпы инфляции и темпы прироста денежной массы - низкие.

"Поэтому оснований для утраты долларом своей роли в качестве главной мировой резервной валюты сейчас нет", полагает Илларионов.

Как сообщал УНИАН, ранее экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ говорил изданию, что в мире идет ползучая дедолларизация, но до 2030 года гегемонии американской валюты вряд что-либо будет угрожать.