Нацбанк допускает продление сроков выполнения одного из условий МВФ

Об этом сообщил журналистам первый замглавы НБУ Александр Писарук.

«Возможно, это займет несколько больше времени, чем до конца этого года – начала следующего. Нужно создать достаточное количество условий для перехода к режиму инфляционного таргетирования или хотя бы частичного инфляционного таргетирования», - сказал он, отвечая на вопрос, сохраняет ли Нацбанк свои планы перейти к режиму инфляционного таргетирования до конца этого года.

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Писарук подчеркнул, что меры для усиления институциональной способности НБУ, а также для построения функции макропрогнозирования и моделирования являются ключевыми для введения в будущем инфляционного таргетирования. «Мы потихонечку кирпичики выстраиваем», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, глава НБУ Валерия Гонтарева в ходе своего выступления в парламенте 16 января назвала приоритетной целью денежно-кредитной политики НБУ достижение и поддержку ценовой стабильности за счет низких стабильных темпов инфляции, для чего необходимо создать условия для перехода к режиму инфляционного таргетирования, для которого нужны определенные предпосылки.

«Во-первых, нам нужно остановить так называемый fiscal dominance. Фискальное доминирование - это не правильная монетарная политика, а политика бюджетно-нефтегазового таргетирования. Поэтому монетарная политика на следующий год со стороны НБУ должна быть очень взвешенной», - сказала она.

Переход к инфляционному таргетированию, представляющему собой комплекс мер для контроля над уровнем инфляции посредством манипулирования учетной ставкой, является одним из требований ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда.

В декабре прошлого года Нацбанк сообщал, что рассчитывает перейти к инфляционному таргетированию в течение 12 месяцев.